Після рекордного трансферу Мудрика Ахметов виділить 1 мільярд на допомогу захисникам Маріуполя

Власник і президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов після завершення трансферу Михайла Мудрика в "Челсі" за рекордну для України суму (70 млн євро і 30 млн бонусів) заявив про запуск проєкту "Серце "Азовсталі" - виділяє 1 млрд грн на допомогу захисникам Маріуполя і сім'ям загиблих воїнів.

Про це йдеться у заяві Ахметова на сайті "Шахтаря".

"Футбольний клуб "Шахтар" підписав остаточну угоду з лондонським "Челсі" – український футболіст Михайло Мудрик продовжить свою кар’єру в складі "аристократів" у найсильнішому національному чемпіонаті – англійській Прем’єр-лізі.

Сьогодні в мене змішані почуття. З одного боку, я радий за Михайла й пишаюся ним. Цей хлопець власним прикладом довів, що неможливе може стати можливим завдяки таланту та праці. Я абсолютно впевнений, що яскравій, гарній грі Михайла аплодуватиме вся Європа.

З іншого боку, я ніколи не приховував, що моя мрія – вигравати європейські трофеї. Це означає, що таких гравців, як Мудрик, потрібно запрошувати до нашого клубу, нашого українського чемпіонату й завойовувати з такими гравцями європейські трофеї, а не вболівати за них, навіть коли вони грають у найкращих клубах світу. На жаль, зараз це неможливо, тому що в Україні йде підла, несправедлива війна, розв’язана проти нас РФ. Але я переконаний, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч із "Челсі" на "Донбас Арені" в українському Донецьку", - заявив Ахметов.

Також мільярдер оголосив про рішення щодо запуску проєкту "Серце "Азовсталі" - для допомоги захисникам Маріуполя та сім’ям загиблих воїнів.

"Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їм, їхній жертовності та мужності в стримуванні ворога в перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість Перемоги України.

На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім сім’ям сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень", - зазначив Ахметов.

За його словами, кошти будуть спрямовані на різні потреби - від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів.

"Для дотримання принципів прозорості буде сформовано професійну, незалежну команду, яка взаємодіятиме із захисниками "Азовсталі", їхніми сім’ями, патронажними службами, волонтерами", - додав мільярдер.

Компанії та фонди Ахметова стверджують, що на кінець листопада витратили на допомогу співгромадянам і ЗСУ близько $100 млн, пише Forbes.

Нагадаємо:

Донецький "Шахтар" продав півзахисника клубу та збірної України Михайла Мудрика у лондонський "Челсі" за рекордну для України суму – 70 млн євро та ще 30 млн бонусів.

Економічна правда