Зернова ініціатива: з портів вийшли ще 6 суден, 109 – в черзі

У рамках роботи "зернової ініціативи" за минулі вихідні, 14 та 15 січня, з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зокрема, балкер DYMAMIC M з 27,5 тис. тонн агропродукції вирушив до Лівії.

У відомстві додали, що наразі в портах під обробкою перебуває 21 судно, на які завантажують 800 тис тонн українського продовольства. Також до українських портів "зерновим коридором" прямує 1 судно.

"Станом на 15 січня - в черзі 109 суден, з яких 22 завантажені агропродукцією. Російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15.30. З 81 заявленого на участь в Ініціативі судна зареєстрували лише 2", – наголошують в Мінінфраструктури.

Загалом з початку роботи "зернової ініціативи", 1 серпня, з портів Великої Одеси вийшли 653 судна, які експортували 17,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Економічна правда