Українці оцінюють економічну ситуацію в країні краще, ніж до великої війни – опитування

Попри повномасштабну війну в країні, яка спричинила падіння української економіки на понад третину, українці в середньому оцінили економічну ситуацію в країні краще, ніж у листопаді 2021 року.

Про це йдеться в опитуванні, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Інституту соціології НАН.

Так, опитування засвідчило, що на грудень 2022 року українцям в середньому було необхідно отримувати близько 14,2 тис грн (340 доларів ) на місяць, аби жити, за їхніми уявленнями, нормально. Для порівняння, у листопаді це число становило 16,4 тис грн (630 доларів).

Попри це, респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до повномасштабної війни (дані на листопад) абсолютна більшість, або 58%, низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість (53,9%) спиняється на середніх її оцінках.

"Цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни", – пояснює автор дослідження, соціолог Сергій Дембіцький, заступник директора Інституту соціології НАН.

Водночас, встановило дослідження, лише близько третини населення країни (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того щоб жити нормально.