Бізнес отримав ще понад мільярд пільгових кредитів: на які цілі беруть кошти

Протягом минулого тижня пільгові кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 1,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом з лютого 2020 року – початку дії програми банки видали бізнесу 53,4 тис кредитів на 167 млрд грн.

З них найбільше брали антикризові кредити – 61,7 млрд грн, а також на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 28,7 млрд грн.

На антивоєнні цілі підприємства отримали 38,4 млрд грн, на інвестиційні – 10,9 млрд грн.

Крім цього, 25,8 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності аграрії, 1,4 млрд грн – торговельні компанії для поповнення обігових коштів.

Найчастіше за програмою кредитуються підприємства сфер:

сільського господарства (53%);

торгівлі та виробництва (24%);

промислової переробки (14%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу та 1 місяць після його завершення.

Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

Також Кабінет Міністрів розширив програму доступних кредитів на підприємства, зруйновані внаслідок бойових дій. Вони зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн.

Економічна правда