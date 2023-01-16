"Укренерго": дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, у дев'яти областях – аварійні відключення

Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, що пов'язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу, у 9 областях введені аварійні відключення.

Про це заявили в "Укренерго".

"Станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня.

Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", - заявили в держкомпанії.

Наголошується, що до обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї - у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах.

В "Укренерго" підкреслили, що ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах.

Економічна правда