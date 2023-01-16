Експорт іранської нафти в грудні досяг найвищого рівня з 2019 року – аналітики

Експорт іранської нафти досяг нових максимумів в останні 2 місяці 2022 року та робить сильний старт в 2023 році, попри санкції США.

Про це пише Reuters із посиланням на дані компаній, які відстежують поставки.

Агентство нагадує, що експорт нафти з Ірану був обмежений відтоді, як попередній президент США Дональд Трамп у 2018 році вийшов з ядерної угоди 2015 року та знову запровадив санкції, спрямовані на обмеження експорту нафти і пов'язаних з ним доходів Ірану.

"Експорт зріс під час перебування на посаді його наступника президента Джо Байдена, який прагнув відродити ядерну угоду, і, за деякими оцінками, досяг найвищого рівня з 2019 року. Це відбувається, незважаючи на зустрічні вітри, такі як затримка в цих переговорах і конкуренція з боку російської нафти зі знижкою", - пише Reuters.

Енергетичний консультант SVB International заявив, що експорт нафти з Ірану в грудні в середньому становив 1,137 млн барелів на добу, що на 42 000 барелів на добу більше, ніж в листопаді, і є найвищим показником до 2022 року, про який повідомляв SVB, виходячи з оцінок, наведених раніше.

"У порівнянні з адміністрацією Трампа, не було ніяких серйозних репресій або дій проти експорту нафти з Ірану", - сказала Сара Вахшурі з SVB. "Експорт в січні був сильним, як і в попередні місяці", - додала вона.

"Зниження китайського попиту і російські поставки в Китай стали для них серйозною проблемою. Велика частина її нафти як і раніше йде на Далекий Схід, в кінцевому підсумку в Китай. Іран також допомагає Венесуелі експортувати свою нафту", - заявили аналітики.

Адріенна Уотсон, прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому, заявила, що адміністрація забезпечує дотримання санкцій, і "макроекономічні показники Ірану чітко підтверджують це".

"Ми не вагалися і не будемо вагатися вжити заходів проти тих, хто ухиляється від санкцій, разом з санкціями проти торгівлі Ірану ракетами і безпілотниками, а також проти порушень прав людини проти іранського народу", - сказала Уотсон.

Наприкінці минулого року Міністерство фінансів США ввело санкції проти контрабандистів нафти, пов'язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції.

Консультант Petro-Logistics, який відстежує поставки нафти, заявив, що також бачить тенденцію до зростання експорту іранської нафти, який, на його думку, в грудні досяг найвищого рівня з березня 2019 року.

Компанія Kpler, що займається аналізом даних, оцінила експорт іранської нафти в листопаді в 1,23 млн барелів на добу, що є найвищим показником з серпня 2022 року і майже на одному рівні з квітневим показником 2019 року.

Економічна правда