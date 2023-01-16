Справа Приватбанку: суд розглядає позов Гороховського про націоналізацію

У понеділок Госпсуд у Києві розгляне позов співвласника monobank та екстопменеджера Приватбанку Олега Гороховського, у якому він просить визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій банку у ході його націоналізації у 2016 році.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

Зазначається, що йдеться про справу №910/18211/19, судове засідання у якій відбудеться 16 січня. В межах справи Гороховський позивається до Міністерства фінансів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПриватБанку щодо визнання недійсним договіру купівлі-продажу акцій ПриватБанку у 2016 році, на підставі якого держава набула у власність акції ПриватБанку.

"Аналогічні позови, ініційовані Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, також наразі перебувають у провадженні Господарського суду м. Києва. Цими позовами колишні власники намагаються незаконно повернути собі ПриватБанк, порятунок якого від фінансового краху, спричиненого діями тих же колишніх власників, коштував державі у 2016 році понад 155 млрд грн", – додають у банку.

Цей позов, зазначають у Приватбанку, ініційовано ще у 2019 році, але у липні 2020 року Господарський суд у Києві закрив провадження на підставі "антиколомойського закону", який забороняє повернення банків, виведених з ринку, ексвласникам та акціонерам. В апеляції та касації ухвала про закриття провадження була скасована, а справу повернули справу до Госпсуду м. Києва для продовження розгляду.

В провадженні цього суду наразі перебуває понад 40 справ за позовами ексвласників ПриватБанку, якими вони хочуть поновити свої права власності на акції ПриватБанку.

Зокрема, 1 лютого Велика Палата Верховного Суду також має розглянути справу за позовом іншого ексспіввласника та ексголови правління ПриватБанку, Олександра Дубілета, в якій Велика Палата має навести висновки щодо застосування положень "антиколомойського закону". Ці висновки матимуть вплив на всі подібні справи, ініційовані колишніми власниками та топменеджерами ПриватБанку проти України.