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Український Headway потрапив до рейтингу найвпливовіших компаній цифрового навчання

Неділя, 15 січня 2023, 12:57 - Ігор Пилипів
 
сайт: Headway

IT-компанія Headway, яка спеціалізується на створенні EdTech-продуктів, потрапила до списку GSV 150 – рейтингу, який відзначає найвпливовіші компанії світу у сфері цифрового навчання. 

Про це повідомляє GSV.

Headway - це глобальний EdTech стартап з українським корінням, заснований у 2019 році. В команді Headway працює понад 160 людей. Зараз компанія має офіси в Лондоні, Києві, Нікосії та Варшаві. 

Флагманським продуктом компанії є додаток Headway, який забезпечує веселе та легке зростання через подачу користувачам ключових ідеї та інсайти зі світових бестселерів.

Рейтингу GSV 150, куди потрапив Headway, формували з понад 4000 інших компаній. Головними критеріями відбору були: масштаб доходу, зростання доходу, охоплення користувачів, географічна диверсифікація та профіль маржі.

Згідно з оцінкою GSV, 150 компаній охоплюють близько 3 млрд людей і генерують приблизно 25 млрд доларів доходу.

Економічна правда.

ІТ ІТ-технології компанії
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