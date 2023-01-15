Через пошкодження ТЕС збільшився дефіцит електроенергії – "Укренерго"

На ранок неділі, 15 січня, в енергосистемі збільшився дефіцит через зупинку або зниження виробітку пошкодженими ТЕС, відбуваються відновлювальні роботи після 12-го ракетного удару РФ.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей", – йдеться в повідомленні.

В компанії додають, що обмеження діятимуть протягом всієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення. Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись.

Додаткову інформацію про ситуацію саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).

Перелік операторів можна переглянути тут.

Економічна правда.