Звіт Apple за 2022 рік свідчить про уповільнення темпів доходів App Store

Компанія Apple щороку у січні публікує звіт, у якому аналітики та інвестори Apple отримати уявлення про те, скільки заробляє App Store – дані за 2022 рік свідчать про сповільнення темпів доходів.

Про це повідомляє CNBC.

"У вівторок Apple заявила, що виплатила розробникам 320 мільярдів доларів від 2008 року, порівняно з 260 мільярдами доларів минулого року. Розробники отримують від 70% до 85% від валових продажів, залежно від того, чи мають вони право на знижену ставку Apple", – зазначається в повідомленні.

Згідно з аналізом CNBC, якщо всі розробники заплатили Apple 30% скорочення, Apple App Store заробив понад 85 мільярдів доларів у 2022 році. Якби комісійні Apple становили всі 15%, розрахунковий валовий дохід App Store був би нижчим, близько 70 мільярдів доларів

Відповідно, це такий самий обсяг продажів, коли Apple заплатила розробникам 60 мільярдів доларів у 2021 році.

Додається, що оцінка є приблизною, оскільки незрозуміло, скільки розробників сплачують нижню 15-відсоткову знижку проти 30-відсоткової знижки, а також через те, що статистика часток Apple округлена.

У своєму релізі Apple заявила, що 2022 рік був "рекордним" для App Store, і виявила 900 мільйонів підписок, порівняно з 745 мільйонами підписок у 2021 році. Статистика Apple включає всіх, хто підписується на службу через Apple App Store, а не лише в її власному магазині. сторонні сервіси, такі як Apple TV+ і Music.

Але дані за вівторок підкреслюють, що минулого року зростання App Store сповільнилося, що важливо для інвесторів, оскільки App Store є основною частиною сервісного бізнесу Apple і є джерелом прибутку для компанії.

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Компанія Apple Inc. готується дозволити альтернативні магазини додатків на iPhone та iPad і завантаження сторонніх програм - це є частиною масштабної модернізації, спрямованої на дотримання суворих вимог ЄС, які набувають чинності в 2024 році.