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Yasno про світло в Києві: Трохи потеплішало, але обмеження лишилися такими ж

П'ятниця, 13 січня 2023, 20:42 - Олексій Павлиш

У п'ятницю на вулиці незначно потеплішало, проте обмеження на Київ залишилися такими ж, як і були в четвер.

Про це заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами", - написав Коваленко.

"Подекуди у коментарях знову почала проскакувати тема експорту електроенергії. Я вже пояснював, що відбувається, і зараз ситуація не змінилася: комерційного експорту у нас немає", - додав він.

"На дешбордах з сайту ENTSO-E ми бачимо так звані синхронні перетоки в системі. Ось у чому їх сенс.

Україна стала учасницею європейської енергетичної системи ще навесні минулого року. Отож європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається наразі.

Більше того, імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи. І це нормально. Бо наша генерація зараз не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит.

Окрім того, нещодавно бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання", - пояснив Коваленко.

Економічна правда

Київ електроенергія енергетика
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