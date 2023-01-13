Китай може замінити російське пальне на світових ринках після ембарго 5 лютого – Bloomberg

Китай може стати найважливішим постачальником дизпалива до країн ЄС після запровадження ембарго на морські постачання російських нафтопродуктів, яке почне працювати з 5 лютого.

Про це пише Bloomberg у своїй статті "Звідки Європа братиме дизель через 23 дні?".

Агентство нагадує, що трохи більше ніж через три тижні морські поставки дизельного палива від найбільшого зовнішнього постачальника Європейського Союзу будуть практично заборонені (з 5 лютого).

При цьому, Росія все ще залишається найбільшим постачальником дизельного палива до ЄС. Так, за даними Vortexa, близько половини імпорту дизпалива в ЄС і Велику Британію в 2022 році припадало на Росію.

"Минулого року ЄС імпортував з Росії близько 220 млн барелів дизельного палива. Паливо має життєво важливе значення для економіки блоку", - пише Bloomberg.

При цьому з 5 лютого майже весь цей імпорт буде заборонений "в спробі покарати Москву за війну в Україні". Заміщення такої кількості російського палива - близько 14 тис олімпійських басейнів, наповнених дизпаливом - є дуже складним завданням, визнає агентство.

Але певного прогресу вже досягнуто. У 2021 році більше половини всіх морських поставок до ЄС і Великої Британії, де вже діє заборона, надійшло з Росії. До грудня минулого року ця частка впала до близько 40%, частково завдяки збільшенню обсягів з Саудівської Аравії та Індії.

При цьому є підстави вважати, що решту російських поставок можна покрити за рахунок барелів з інших країн.

"Втрачені російські поставки будуть замінені", - сказав керівник відділу нафтопродуктів консалтингової компанії Facts Global Energy Юджин Лінделл.

Так, найбільш очевидним місцем, де Європа може отримати більше дизельного палива, є Близький Схід: він досить близький, особливо до країн, що межують з Середземним морем - за умови, що Суецький канал не буде заблокований - і має величезні нові нафтопереробні заводи, що вводяться в експлуатацію.

Зокрема, Національна нафтова компанія Абу-Дабі також вже домовилася про постачання до Німеччини.

Індія і США, які є довгостроковими постачальниками до ЄС, також збільшили обсяги поставок в останні тижні. Прогнозується, що американські нафтопереробні заводи вироблять рекордний обсяг дистилятів в цьому році.

Проте найважливішим потенційним постачальником, хоча і непрямим, може виявитися Китай.

"Політика Китаю змінює правила гри", - сказав директор з досліджень Wood Mackenzie Ltd Марк Вільямс.

Пекін "тримає ключ до всіх надлишкових нафтопереробних потужностей у світі", визнає аналітик.

Поставки дизпалива з Китаю різко зросли в останні місяці. Хоча лише невелика частина цих вантажів допливає до Європи, вони збільшують регіональні поставки. Це вивільняє місце для інших виробників, які теоретично можуть попрямувати до Європи.

Перша експортна квота Китаю на паливо на 2023 рік збільшилася майже на 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що робить малоймовірним повернення поставок дизельного палива до низьких рівнів, які спостерігалися на початку 2022 року.

Експорт дизельного палива з Китаю може скласти від 400 000 до 600 000 барелів на добу в першій половині цього року, сказав Вільямс. Це приблизно стільки ж, скільки зараз втрачають ЄС і Британія від морських поставок з Росії.

"Якщо Росія не зможе знайти достатньо нових покупців на своє паливо за межами ЄС, що тоді? Якщо вона, як наслідок, скоротить виробництво на своїх нафтопереробних заводах, це може призвести до скорочення світових поставок, що потенційно підштовхне ціни вгору.

FGE очікує, що переробка нафти на російських нафтопереробних заводах впаде на 510 000 барелів на добу в лютому і березні порівняно з аналогічним періодом минулого року", - резюмує Bloomberg.

Економічна правда