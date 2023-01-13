Курс валют 13 січня: готівкове євро дорожчає

У п’ятницю, 13 січня, готівкова гривня на "чорному ринку" та в касах банків майже не змінилася відносно долара, проте ослабла проти євро – курс продажу перевищив 43 гривні за євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:15 курс долара на "чорному ринку" становив 40,36 - 40,54 грн, а у четвер, 12 січня, коливався на рівні 40,38 - 40,543 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,88 - 43,13 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 42,65 - 42,9 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,2 - 40,65 грн (курс на 12 січня – 40,2 - 40,7 грн);

Євро – 42,3 - 43,0 грн (курс на 12 січня – 42,2 - 42,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,3 - 40,9 грн;

Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен – 40,22 - 40,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.





