Україна та Гана обговорюють створення хабу для зберігання зерна

У ході зустрічі міністрів агрополітики України Миколи Сольського та міністра продовольства Гани Овусу Афрії Акото сторони обговорили створення спільного логістичного хабу для зберігання зерна.

Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики.

Сторони обговорювали поглиблення співпраці в галузі сільського господарства та розширення міжнародних торгово-економічних відносин. Зокрема, вони розглянули питання започаткування спільного проекту – логістичного хабу для зберігання продовольства.

Такий хаб дозволить зберігати зерно, сприятиме прогнозованості збуту та стабілізації ціни на продовольство, кажуть в Мінагрополітики.

Міністри домовилися детальніше розглянути можливість реалізації спільного українсько-африканського проєкту у сфері логістичної кооперації.

В українському міністерстві зауважили, що Гана стала третьою країною, яку відвідала делегація відомства в рамках офіційного візиту до країн Африки.





