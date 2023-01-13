Зеленський наклав санкції на "латвійську" Royal Pay Europe: що відомо про компанію

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо накладення санкцій проти компанії Royal Pay Europe, зареєстрованої у Латвії. Її власником є росіянин.

Про це йдеться в указі президента №14/2023.

Санкції передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталу за межі України, зупинку виконання фінансових зобов’язань, заборона участі у приватизації чи оренді держмайна. Також з компанією заборонено проводити операції з цінними паперами. Термін дії санкцій – п’ять років.

У компанії з такою ж назвою та адресою є сайт, на якому вказано, що Royal Pay – це бренд групи компаній, що надають послуги у сфері електронної комерції щодо налаштування платежів. Іншої інформації на сайті небагато – лише посилання на соцмережі та форма зворотного зв’язку. Примітно також, що на сайті "латвійської" компанії немає латиської мови сайту.

Компанія Royal Pay Europe раніше фігурувала в історії з визнанням неплатоспроможності Мегабанку Віктора Суботіна. Тоді Суботін заявляв, що Нацбанк хоче цілеспрямовано "потопити" банк, адже напередодні відмовив у погодженні докапіталізації Мегабанку на суму 12 млн євро з боку іноземного інвестора.

Натомість, як з’ясувала ЕП, відмова була пов'язана з репутацією інвестора. Forbes Україна повідомляло, що іноземним інвестором виступала Royal Pay Europe, яка належить громадянину РФ Сергію Кондратенку.

Зокрема, "дочка" цієї компанії, яка працювала в Росії, "Мережева розрахункова палата", у березні 2021 року втратила ліцензію російського центробанку через проведення розрахунків з нелегальними онлайн-казино та букмекерськими конторами.





