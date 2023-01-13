Apple скорочує зарплату Тіма Кука на понад 40%: причина

Техгігант Apple скорочує заробітну плату виконавчого директора Тіма Кука на понад 40% – у компанії кажуть, що зробили це на прохання самого Кука.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на подання компанії до американського регулятора.

В рамках змін, відсоток акцій, що надаються Куку з прив'язкою до фінансових результатів діяльності Apple, збільшиться до 75% в 2023 році з 50%, а також зростатиме в наступні роки.

Річна винагорода мільярдера знизиться до 49 млн дол в 2023 році з 99,4 млн дол, отриманих торік. З отриманої ним у 2022 році суми, 3 млн дол становила базова заробітна плати, а близько 83 млн дол – акції компанії і бонуси. Це дещо більше, ніж в 2021 році, коли його загальний пакет оплати праці становив 98,7 млн дол.

Винагорода в розмірі 49 млн дол включає ті ж 3 млн базової зарплати і 6 млн дол премії, як і в 2022 році, а також винагороду у вигляді акцій в розмірі 40 млн дол. Вартість останньої у 2022 році становила 75 млн дол. Фактична загальна компенсація Кука за 2023 рік може коливатися в залежності від показників акцій компанії.

Раніше Apple зазнала критики з боку таких груп, як Institutional Shareholder Services, щодо попереднього компенсаційного пакету Кука. Хоча більшість акціонерів проголосували за його схвалення торік, ISS поскаржилася на те, що половина винагороди не залежала від критеріїв ефективності, таких як ціна акцій компанії.

Акціонери у низці великих міжнародних компаніях блокували виплати значних пакетів винагороди для виконавчих директорів. За даними Mercer, у 2021 році провалилася рекордна кількість так званих голосувань за виплату винагороди, що, ймовірно, відображає розчарування акціонерів тим, як компанії працювали під час пандемії.

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