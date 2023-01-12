В Yasno пояснили, як з потеплінням покращиться ситуація зі світлом у Києві

Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів - із потеплінням розраховувати на покращення ситуації можна, але воно точно не буде різким.

Про це заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Сьогодні мене запитували, чи є якась температура, яка може бути критично загрозливою для енергосистеми України.

Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, -20°, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачати стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу. Але цілком імовірно, той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди будуть отримувати електроенергію, але з великими обмеженнями. Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася", - написав він.

На питання, чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням, Коваленко відповів:

"Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті", - додав Коваленко.

Економічна правда