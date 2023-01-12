ДТЕК відновив роботу деокупованої сонячної електростанції на Херсонщині

Компанія ДТЕК ВДЕ заявила про часткове відновлення роботи звільненої з окупації Трифонівської сонячної електростанції у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

Так, наразі Трифонівська СЕС працює на 15% від своєї встановленої потужності 10 МВт. Також відновлено 48 зі 185 інверторів станції.

Зазначається, що Трифонівська СЕС припинила генерацію після окупації.

"За час окупації і до момента її звільнення Збройними силами України станція потрапляла під російські обстріли, а також зазнала крадіжок сонячних панелей російськими військовими.

Співробітники станції продовжують оцінку пошкоджень, оскільки ще не вся територія була перевірена саперами на наявність мін чи інших вибухонебезпечних речовин", - йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

У компанії прогнозують, що Трифонівська СЕС вийде на 70% своєї потужності вже навесні.

Економічна правда