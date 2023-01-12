Тайваньський TSMC скорочує інвестиції через падіння попиту на чіпи

Тайваньський виробник мікросхем TSMC попередив, що виручка в першому кварталі впаде на 5%, а також скоротяться річні інвестиції, оскільки основний постачальник Apple очікує зниження попиту через уповільнення світової економіки.

Про це пише Reuters.

Так, найдорожчий виробник мікросхем у світі прозвітував про прибуток в 295,9 млрд тайванських доларів проти 289,44 млрд, які очікували аналітики (1 долар США = 30,4420 тайванських доларів).

При цьому виручка в 4 кварталі зросла на 26,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до $19,93 млрд.

Прогнозується, що капітальні інвестиції в 2023 році складуть $32-36 млрд в порівнянні з $36,3 млрд роком раніше.

При цьому Taiwan Semiconductor Manufacturing Co прогнозує, що зростання відновиться у другій половині цього року.

"Ми прогнозуємо, що напівпровідниковий цикл досягне дна десь у першій половині і побачимо відновлення у другій половині 2023 року", - заявив генеральний директор Сі Сі Вей, додавши, що відновленню сприятиме запуск нових продуктів, таких як товари зі штучним інтелектом.

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"Домінування TSMC у виробництві одних з найсучасніших мікросхем для клієнтів високого класу, таких як Apple, захистило її від спаду. Але компанія, швидше за все, стане жертвою поглиблення уповільнення, і поточний квартал, ймовірно, ознаменує перше падіння продажів за останні чотири роки", - пише агентство.

Акції TSMC впали на 27,1% в 2022 році, але виросли на 8,5% в цьому році, в результаті чого ринкова вартість компанії становить $412,78 млрд.

Економічна правда