Курс валют 12 січня: скільки коштує готівковий долар в банках та на "чорному ринку"
Четвер, 12 січня 2023, 11:59 -
У четвер, 12 січня, готівкова гривня на "чорному ринку" та в касах банків майже не змінилася відносно долара та євро у порівнянні з котируваннями днем раніше.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:40 курс долара на "чорному ринку" становив 40,38 - 40,54 грн, а у середу, 11 січня, коливався на рівні 40,39 - 40,53 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,65 - 42,9 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 42,66 - 42,86 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,2 - 40,7 грн (курс на 11 січня – 40,2 - 40,65 грн);
- Євро – 42,2 - 42,95 грн (курс на 11 січня – 42,2 - 42,9 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;
- Ощадбанк – 40,25 - 40,8 грн;
- Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;
- Райффайзен – 40,4 - 40,8 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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