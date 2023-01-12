У MacBook від Apple можуть з’явитися сенсорні екрани – ЗМІ

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Компанія Apple працює над тим, аби додати сенсорні екрани до своїх ноутбуків MacBook – прогнозується, що перший такий MacBook може вийти у 2025 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомих із процесом осіб.

Інженери Apple вже активно працюють над проєктом, що свідчить про те, що компанія вперше серйозно розглядає можливість виробництва комп'ютерів Mac з сенсорним екраном. Тим не менш, зазначається, що запуск ще не завершений, тож плани можуть змінитися.

З огляду на поточні внутрішні обговорення, компанія може випустити свій перший Mac з сенсорним екраном в 2025 році в рамках більш масштабного оновлення MacBook Pro.

Передбачається, що перший сенсорний MacBook Pro від Apple збереже традиційний дизайн ноутбука, зокрема – стандартний трекпад і клавіатуру. Екран ноутбука, натомість, підтримуватиме сенсори та жести так само, як iPhone або iPad. З часом Apple може розширити підтримку сенсорного вводу на більшу кількість моделей своїх комп'ютерів Mac.

Понад десяти років компанія стверджувала, що сенсорні екрани погано працюють на ноутбуках, і що iPad є кращим варіантом для прихильників сенсорного інтерфейсу. Apple також побоювалася, що лінійка Mac з сенсорним екраном можуть обвалити продажі iPad.

Водночас конкуренти дедалі частіше обладнують свої ноутбуки сенсорними екранами, що тисне на Apple зробити те ж саме.

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В рамках оновлення MacBook Pro, Apple також планує перевести свої дисплеї на технологію органічних світлодіодів, або OLED. Наразі компанія використовує LCD, рідкокристалічні дисплеї, на своїх комп'ютерах Mac, але iPhone і Apple Watch послуговуються OLED-технологією. Ці екрани пропонують поліпшену яскравість і колір, і також застосовуватимуться в iPad Pro в першій половині 2024 року.