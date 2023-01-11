Ситуація складна: на Київ дають 60% необхідних об'ємів електроенергії – Yasno

Ситуація в енергосистемі Києва складна: генерація уже давно не дорівнює потребам електроенергії. Через погоду населення активніше користується електроприладами, що збільшує навантаження і дефіцит.

Про це заявив у Facebook гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"По-перше, генерація уже давно не дорівнює потребам електроенергії. Погода робить так, що ми більше користуємося електроприладами, дістаємо обігрівачі. Це надто навантажує систему та сбільшує дефіцит.

По-друге, деякі генераційні об'єкти пішли на планові ремонти. Я знаю, ви зараз вголос питаєте, чому в такий складний час генерацію відправляють на капремонти. Відповідь у тому, що без ремонтів вони просто вийдуть із ладу, і приведення їх до тями буде складним і дуже довгим. Такі ж капремонти відбувалися і до війни, тільки система мала більші можливості, щоб відключення відбувалися непомітно№, - написав він.

За словами Коваленка, цю нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС.

"І тут криється відповідь на запитання, чому почали відключати вночі. Тому що ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються", - пояснив він.

За його словами, через стан мереж і генерації зараз на Київ дають приблизно 60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму приблизно 40% іде на об’єкти критичноі інфраструктури.

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"Залишок ОСРи розподілять серед нас з вами.

Складається так, що споживання зараз є дуже нерівномірним протягом доби, обсяги дефіциту коливаються. Якщо в обідній час електроенергії вистачає у межах сірих зон графіків, то ввечері, коли всі приходять додому, споживання виходить за обмеження і сірі зони відключаються повністю", - резюмував Коваленко.

Економічна правда