Варшава подарує Києву 60 вагонів метро

Варшавський метрополітен подарує Києву 60 вагонів метро.

Про це повідомила пресслужба КМДА після зустрічі мера Києва Віталія Кличка з варшавським колегою Рафалом Тшасковським, а також мерами Праги, Братислави і Будапешта.

"Під час зустрічі мери Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський підписали листа про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро", - зазначають у повідомленні.

У ньому відзначають також допомогу чотирьох європейських столиць Києву, нагадуючи, що з 24 лютого партнери передали 16 вагонів продовольства, 400 теплових гармат та 10 генераторів.

Будапешт допоміг в оздоровленні українських дітей на озері Балатон та в місті Тата, передав потужний генератор для "Київтеплоенерго".

Варшава відіграла важливу роль як логістичний хаб для допомоги, що прямує в Київ з усієї Європи – в тому числі, 2 500 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також – труб та генератора для ПрАТ "Київводоканал".

Братислава планує передати столиці України 25 міських автобусів.

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Нагадаємо, на початку січня Київ отримав від фінського міста Тамперетри автобуси з гуманітарною допомогою. Також днями з Риги вирушили 10 автобусів для Києва, передачу яких анонсували у грудні.