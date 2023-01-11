У Раді пропонують тимчасово скасувати ренту на залізну руду для використання в Україні

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт, яким, зокрема, передбачено скасування рентної плати на залізну руду, що використовується в Україні, до кінця воєнного стану.

Про це йдеться у законопроєкті №8298, №8299.

До першого читання документ, який пропонує комплекс податкових пільг для бізнесу та освітніх закладів, рекомендували 21 нардеп, повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк. Троє депутатів утрималися, один проголосував "проти".

У пояснювальній записці депутати посилаються на оцінку Київської школи економіки, згідно якої на листопад 2022 року збитки промисловим підприємствам сягнули 13 млрд дол. Це зумовлює потребу у підтримці промисловості та бізнесу, вважають автори законопроєкту, зокрема шляхом надання податкових пільг.

Гірничо-металургічна галузь переживає найтяжчий стан за історію незалежності, йдеться у записці, що спричинено логістичними обмеженнями, стрімким ростом собівартості виробництва, а також стрімким падінням цін на продукцію гірничо-металургійного комплексу.

Відтак депутати пропонують до закінчення воєнного стану в Україні:

Скасувати від сплати ПДВ та мита товари для власного виробництва, а також обладнання та навчальну літературу для професійної та фахової передвищої освіти;

Скасувати ренту для залізної руди за умови її використання в Україні;

Звільнити від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях;

Звільнення від рентної плати за спеціальне використання води енергогенеруючими компаніями;

Продовжити строків служби зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (РРО) до кінця дії воєнного стану;

Віднести електронну марку та цифрову поштову марку до об’єктів, які не підлягають оподаткуванню;

Звільнити від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих державною мовою на території України.

Окрім того, законопроєкт передбачає звільнення від оподаткування ПДФО виплати донорам незалежно від статусу закладу, в якому здійснюється донація.

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Железняк зауважив, що Міністерство фінансів "не підтримало майже весь закон", а перемовин з Міжнародним валютним фондом щодо нього ще не проводилися. За його словами, під час комітету було зазначено, що без погодження з МВФ цей законопроєкт прийматися не буде.