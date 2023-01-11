Через падіння прибутків: інвестгігант Goldman Sachs розпочав масові звільнення

Інвестиційний гігант Goldman Sachs розпочав масове скорочення робочих місць у філіях по всьому світу задля скорочення витрат у умовах падіння прибутків та уповільнення світової економіки.

Про це повідомляє BBC.

Скорочення стосуватимуться до 3200 співробітників або приблизно 6,5% робочої сили банку. Це – одне з найбільших кампаній звільнення працівників серед інвестбанків цьогоріч, адже економічна невизначеність спричиняє додатковий тиск на кредиторів.

Goldman Sachs, який працевлаштовує 49 тисяч осіб по всьому світу, вже скоротив сотні робочих місць в цьогоріч. Такі кроки відбуваються після масового нарощування чисельності працівників в останні роки: компанія працевлаштувала додаткові 10 тисяч осіб з грудня 2019 року.

В останні місяці виконавчий директор Девід Соломон неодноразово висловлював занепокоєння з приводу економічних перспектив. Доходи банку впали на 20% за перші дев'ять місяців 2022 року в порівнянні з 2021 роком, коли бізнес був "на підйомі". Прибуток впав ще більш різко.

Morgan Stanley і Citigroup є одними з інших великих інвестиційних банків, які масово скоротили робочі місця в останні місяці внаслідок дедалі більшої економічної невизначеності та спаду на ринках.