До лютого понад половину продовольчих магазинів матимуть генератори – асоціація

Наразі у половини мереж є генератори на випадок відключення світла внаслідок російських обстрілів, до кінця місяця показник зросте до 55%.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповів голова правління Асоціації рітейлерів Андрій Жук, повідомляє Укрінформ.

"Станом на сьогодні 50% магазинів продуктових мереж забезпечені генераторами. До кінця січня це буде 55%", – розповів Жук. Надалі кількість автономних точок зростатиме, вважає він, і до кінця лютого продуктовий рітейл обладнає альтернативними джерелами живлення 60-70% торговельних точок.

На думку Жука, ці цифри свідчать, що бізнес дуже швидко адаптується до нових викликів і готовий інвестувати в обладнання для подальшої роботи. Водночас мережам доводиться пристосовуватися не лише до перебоїв з електрикою, а й до змін уподобань споживачів через погіршення економічної ситуації в країні.

"На жаль, купівельна спроможність наших співгромадян наразі змінюється. Вона погіршується. І наступного року краще почуватимуться ті мережі, які адаптуються до цих змін швидко", – зауважив очільник асоціації. Він додав, що на роботу рітейлу суттєво впливатимуть і міграційні тренди.

За даними асоціації, кількість відкритих торговельних точок з березня до грудня зросла на 22%. На 20 грудня зачиненими залишалися 7% торговельних об’єктів, що працювали до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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