Курс валют 11 січня: гривня зміцнюється в касах банків

У середу, 11 січня, готівкова гривня на "чорному ринку" майже не змінилася відносно долара та євро, водночас курси в банках зміцнилися.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,39 - 40,53 грн, а у вівторок, 10 січня, коливався на рівні 40,38 - 40,57 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,66 - 42,86 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 42,63 - 42,88 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,2 - 40,65 грн (курс на 10 січня – 40,25 - 40,75 грн);

Євро – 42,2 - 42,9 грн (курс на 10 січня – 42,3 - 43,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк – 40,35 - 40,9 грн;

Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен – 40,5 - 40,8 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.