Apple почне виробляти власні дисплеї в 2024 році, щоб відійти від Samsung і LG – Bloomberg

Компанія Apple планує почати використовувати власні дисплеї в мобільних пристроях вже у 2024 році, намагаючись зменшити свою залежність від технологічних партнерів, таких як Samsung і LG.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників агентства, компанія планує почати з заміни дисплея в годиннику Apple Watch найвищого класу до кінця наступного року.

Екрани оновлюють поточний стандарт OLED – органічних світлодіодів – до технології, що називається microLED, і Apple планує зрештою використовувати такі дисплеї для інших пристроїв, включаючи iPhone.

"Зміни є частиною широкомасштабних зусиль по заміні поставок Apple на деталі власного виробництва, що дасть компанії більше контролю над дизайном і можливостями своєї продукції.

Технологічний гігант відмовився від чіпів Intel Corp. в своїх комп'ютерах Mac на користь власних розробок і планує зробити те ж саме з ключовими бездротовими компонентами в своїх iPhone", - пише Bloomberg.

Представник Apple відмовився від коментарів.

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Samsung є передвоим виробником дисплеїв у світі, і вже давно випускає власну версію microLED для телевізорів.

Але, зробивши екрани власними силами, Apple могла б у довгостроковій перспективі краще налаштовувати свої пристрої та утримувати міцніший ланцюжок поставок, пише агентство.

Apple працює над зміною дисплеїв вже багато років. Bloomberg вперше писав у 2018 році про план компанії розробляти власні дисплеї, починаючи з Apple Watch. Цей крок завдасть удару по Samsung Display Co. і LG Display Co. - двом основним постачальникам екранів для годинників.

Акції LG Display впали на 4,1% в середу після того, як агентство Bloomberg повідомило про цю новину. Акції Samsung Electronics Co., тим часом, втратили більшу частину свого прибутку під час ранкових торгів у Сеулі.

Економічна правда