Всі українські АЕС готуються прийняти постійні моніторингові місії МАГАТЕ

Найближчим часом на всіх атомних електростанціях, розташованих на підконтрольній Україні території, працюватимуть постійні моніторингові місії МАГАТЕ.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Зазначається, що таке рішення ухвалили у відповідь на пропозицію України МАГАТЕ.

В.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков пояснив, що головна мета цих місій - моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки на ядерних установках в умовах війни.

Перебуваючи постійно на українських АЕС, представники МАГАТЕ зможуть стати свідками того, що відбувається, в режимі реального часу. Наприклад, як впливають на безпеку ядерних установок цілеспрямовані ракетні удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Нагадаю, що 23 листопада внаслідок ракетної атаки всі енергоблоки українських АЕС були відключені – спрацював аварійний захист", - заявив Коріков.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Рівненській АЕС в рамках угоди щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

23 грудня повідомлялось, що МАГАТЕ готується до розгортання груп на постійній основі на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях (АЕС), а також на Чорнобильському майданчику.

Ці місії мають на меті надання технічної підтримки та допомоги, необхідної для підтримання високого рівня ядерної та фізичної ядерної безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту або аварії.

Економічна правда