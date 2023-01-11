Криптобіржа Coinbase скоротить 20% штату на тлі кризи на ринку

Криптоібіржа Coinbase скоротить 20% штату у рамках другого великого раунду скорочень - гендиректор компанії Брайан Армстронг поскаржився на складну ситуацію на крипторинку і падіння доходів.

Про це пише CNBC.

Так, Армстронг вказав на нещодавній тиск на криптосектор через "недобросовісних учасників галузі", маючи на увазі збанкрутілу біржу FTX та її засновника Сема Бенкмана-Фріда.

"Крах FTX і пов'язане з ним зараження створили чорну пляму для галузі", - додав гендиректор компанії.

Так, біржа планує скоротити 950 робочих місць. Раніше Coinbase, в якій на кінець вересня працювало близько 4700 співробітників, вже скоротила 18% своєї робочої сили, посилаючись на необхідність управління витратами.

"Озираючись назад, ми повинні були зробити більше", - сказав генеральний директор Брайан Армстронг в телефонному інтерв'ю CNBC.

"Найкраще, що ви можете зробити - це швидко реагувати, як тільки інформація стає доступною, і це те, що ми робимо в даному випадку", - додав він.

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Ринки криптовалют були потрясені в останні місяці після краху одного з найбільших гравців галузі, FTX.

"У короткостроковій перспективі все ще існує багато страху на ринку", - вважає Армстронг.

Криптовалюти постраждали разом з акціями технологічних компаній, оскільки інвестори тікають від більш ризикованих активів на тлі більш широкого економічного спаду. За останній рік біткоїн впав на 58%, в той час як акції Coinbase впали більш ніж на 83%.

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