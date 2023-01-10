Літаки російських авіакомпаній зазнають масових поломок

Від початку 2023 року у РФ відбулось щонайменше 7 аварій за участі авіаційного транспорту.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У 2022 році на території РФ сталося понад 130 інцидентів, у тому числі 28 авіакатастроф. що викликало занепокоєння в експертів в цій галузі.

Основною причиною масових поломок може бути відсутність належного обслуговування бортів через дефіцит запчастин в країні, оскільки компанії, що виготовляють літаки вийшли з російського ринку.

Так, Пасажирський рейс Utair змушений був приземлитися в Західному Сибіру через несправність кондиціонера.

Також 6 січня Міжнародний рейс Azur Air до Таїланду з 263 людьми на борту повернувся до Новосибірська через шість годин після зльоту через пошкодження лобового скла.

Пізніше того ж дня внутрішній рейс Red Wings до Єкатеринбурга повернувся в Казань після зльоту через те, що шасі літака не вдалося підняти.

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Зазначається, що у Пермі 8 січня лайнер авіакомпанії "Побєда" злетів зі злітної смуги в сніг, через що пілоти перервали рейс до Москви. В аеропорту Пермі повідомили, що пасажири залишаються неушкодженими, а літак не постраждав.

Також повідомляється, що двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок аварії радянського пасажирського літака Ан-2 на Далекому Сході Росії в морозну погоду.

У іншого радянського транспортного літака, ІрАеро Ан-26, двері вантажного відсіку були частково відкриті під час польоту на Далекому Сході Росії.

Економічна правда.