Київ отримає 10 міських автобусів від Латвії
Вівторок, 10 січня 2023, 12:05 -
Очільник столиці Віталій Кличко повідомив про 10 сучасних міських автобусів, які сьогодні вирушили з Риги до Києва.
Про це мер Києва написав у своєму Telegram.
"Це - допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс", – йдеться в повідомленні.
Кличко додав, що в кінці квітня минулого року, тоді ще віцемер Риги, вже приїздив до столиці України та передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці.
Економічна правда.