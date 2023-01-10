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Київ отримає 10 міських автобусів від Латвії

Вівторок, 10 січня 2023, 12:05 - Економічна правда

Очільник столиці Віталій Кличко повідомив про 10 сучасних міських автобусів, які сьогодні вирушили з Риги до Києва.

Про це мер Києва написав у своєму Telegram.

"Це - допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс", – йдеться в повідомленні. 

Кличко додав, що в кінці квітня минулого року, тоді ще віцемер Риги, вже приїздив до столиці України та передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці.

Економічна правда.

Латвія Київ транспорт Кличко
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