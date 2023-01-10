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Через перевищення лімітів у багатьох областях застосовано аварійні відключення – Укренерго 

Вівторок, 10 січня 2023, 11:07 - Економічна правда

В Україні на ранок ​10 січня підвищилось споживання електроенергії серед населення через низьку температуру, а також промисловості та бізнесу внаслідок відновлення робочих потужностей.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго. 

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж усієї доби – з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення", – йдеться в повідомленні. 

Також через поривчастий вітер в окремих регіонах є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, наразі ведуться ремонтні роботи.

Зазначається, що енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії. 

"У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій", – повідомили в Укренерго. 

В компанії закликали ощадливо використовувати електроенергію, користуючись енергомісткими приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.

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Економічна правда.





Укренерго електроенергія АЕС
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