На найбільшому нафтопереробному заводі Ірану протестують робітники 

Робітники найбільшого нафтопереробного заводу в Ірані оголосили страйк у суботу, 31 грудня, що вплинуло на ремонт і перевірку безпеки на підприємстві.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі невідомо чи вплинув страйк безпосередньо на виробництво, оскільки представники підприємства в Абадані поки не надали коментарів.

У агентстві зазначають, що найстаріший нафтопереробний завод на Близькому Сході, який був введений в експлуатацію понад століття тому має потужність перероблення 400 тис барелів на день.

Промислові страйки набули більшого масштабу в Ірані, включно з ключовим енергетичним сектором, після протестів, які охопили країну з середини вересня, спровоковані смертю під вартою 22-річної Махси Аміні. Її заарештували нібито за порушення суворих ісламських правил одягу.

Додається, що влада Ірану повісила двох чоловіків у зв’язку з заворушеннями після прискорених судових процесів. За даними правозахисних груп, під час придушення протестів в Ісламській Республіці загинуло понад 400 людей, ще тисячі перебувають у в'язницях і щонайменше 100 людям загрожує страта.

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