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Напередодні Нового року російські ракети влучили в одну з ТЕС ДТЕК

Неділя, 1 січня 2023, 13:30 - Економічна правда

Внаслідок чергової ракетної атаки держави-терориста напередодні Нового року було пошкоджено одну з ТЕС компанії ДТЕК. 

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"Учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго", – зазначають у ДТЕК.

В компанії додають, що це вже 23-тя терористична атака РФ, під час якої їхнє обладнання зазнало пошкоджень.

Нагадаємо:

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що теоретично ймовірність повного блекауту існує, проте на практиці такої небезпеки він зараз не бачить.

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