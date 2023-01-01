Напередодні Нового року російські ракети влучили в одну з ТЕС ДТЕК
Неділя, 1 січня 2023, 13:30 -
Внаслідок чергової ракетної атаки держави-терориста напередодні Нового року було пошкоджено одну з ТЕС компанії ДТЕК.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
"Учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго", – зазначають у ДТЕК.
В компанії додають, що це вже 23-тя терористична атака РФ, під час якої їхнє обладнання зазнало пошкоджень.
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