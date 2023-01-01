Meta збирається прийняти рішення щодо повернення Трампа у Facebook – FT

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Компанія ​​Meta, яка володіє Facebook, планує оголосити про своє рішення щодо дозволу колишньому президенту США Дональду Трампу повернутися до Facebook та Instagram.

Про це повідомляє The Financial Times.

Компанія раніше заявляла, що до 7 січня вирішить, чи дозволити колишньому президенту повернутися. Проте очікується, що це рішення буде оголошено пізніше цього місяця, повідомляє видання з посиланням на особу, знайому з цим питанням.

Для прийняття рішення Meta створила робочу групу, до якої входять співробітники команд з публічної політики та комунікацій, а також з групи політики щодо контенту.

Рішення також матиме наслідки для бізнесу Meta, який становить 118 млрд доларів на рік, потенційно відштовхнувши рекламодавців, якщо контент Трампа буде вважатися небезпечним, а також залучить більше бізнесу, якщо його кампанія вирішить рекламувати на платформі перед виборами 2024 року.

Трампа було заблоковано "на невизначений термін" наступного дня після нападу на будівлю Капітолія США у Вашингтоні за те, що Цукерберг назвав його рішенням "підбурювати насильницьке повстання проти демократично обраного уряду".

Рішення Цукерберга підтримала наглядова рада Meta, органом у стилі Верховного суду, що складається з науковців і експертів, який оцінює рішення модерації. Однак рада директорів заперечила довічну заборону, наказавши Meta переглянути своє рішення протягом двох років.

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