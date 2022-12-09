СОТ визнала порушення в запроваджених у 2018 році митах США на імпорт металу

У п'ятницю Світова організація торгівлі визнала, що тарифи США, введені експрезидентом країни Дональдом Трампом на імпорт сталі та алюмінію, суперечать правилам світової торгівлі.

Про це повідомляє Reuters.

Суддівська колегія з трьох осіб заявила, що американські заходи не відповідають правилам СОТ, і рекомендувала Сполученим Штатам привести їх у відповідність.

Сполучені Штати заявили, що вони рішуче відкидають тлумачення, яке назвали "хибним", та висновки групи експертів.

Країна може оскаржити рішення, що призведе до його юридичної нікчемності, адже Вашингтон заблокував призначення в Апеляційний орган СОТ, що робить його нездатним винести рішення.

Адміністрація Трампа запровадила у 2018 році імпортні мита на рівні 25% для сталі і 10% – для алюмінія. Тоді країна апелювала до розділу 232 закону 1962 року, який дозволяє президенту обмежувати імпорт, якщо він загрожує національній безпеці. Згодом партнери США по вільній торгівлі, Канада і Мексика, були звільнені від таких обмежень. Торік Вашингтон також погодився зняти тарифи на імпорт з ЄС.

Нові мита спонукали кількох членів СОТ, зокрема Китай, оскаржити цей захід, і в п'ятницю група експертів СОТ опублікувала свої висновки у справах, порушених Китаєм, Норвегією, Швейцарією і Туреччиною. Справи, порушені Індією і Росією, досі перебувають на розгляді.

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Головний аргумент США полягав у тому, що національна безпека – це справа самих країн, що не може оцінюватися трьома суддями СОТ, які засідають у Женеві.

Офіс торгового представника США заявив, що країна "не має наміру скасовувати мита відповідно до Розділу 232 в результаті цих суперечок".