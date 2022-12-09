Як безпечно користуватися генераторами та обігрівачами. Інструкція 

getty images

Ажіотажний попит на електрогенератори та їх масове використання вже мають негативні наслідки. У листопаді через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, печей і теплогенеруючих агрегатів в Україні сталося 1458 пожеж.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ (МВС). За їх даними, загалом минулого місяця в країні сталося 2546 пожеж, в яких загинуло 182 особи. Статистика жовтня вдвічі менша – 92 загиблих.

"На Прикарпатті за останні дні почастішали випадки отруєння чадним газом, який утворюється від роботи генератора. Лише за листопад в області зафіксували 11 таких випадків", – зазначають у відомстві. Серед причин пожеж МВС зазначає неправильні використання свічок, експлуатацію газових балонів та балончиків місткістю 250 ml.

Аби убезпечити подібні випадки міністерство підготувало список порад.

Так перед використанням газових туристичних пальників слід перевірити цілісність балончика, наявність вентиляції. Самі балончики необхідно тримати у темному прохолодному приміщенні

"При користуванні свічками, рекомендуємо: не залишати їх запаленими без нагляду, не палити до кінця – залишати недогарок довжиною 2-3 см, а також тримати на безпечній відстані від горючих матеріалів. Використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники", – застерігають у МВС.

Що стосується електрогенераторів, то їх радять розміщувати ззовні будівлі (бажано під навісом) або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання.

ВІДЕО ДНЯ

"Відстань від генератора до суміжних об’єктів (будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо) – мінімум 6 метрів. Допускається встановлення електрогенератора біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані не менше 1 м. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Перед пуском генератора перевірте стан електропроводки та усуньте пошкодження. Також необхідно усунути перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями, наявність корозії на контактах. Електричні елементи генератора слід заземлити", – йдеться у повідомленні МВС.

Забороняється заправка генератора в працюючому або не охолодженому двигуні.

У разі загоряння генератора необхідно негайно повідомити про це ДСНС за телефоном 101 і назвати місцеперебування об’єкта, вказати місце виникнення загоряння, обставини пожежі, наявність людей, назвати своє прізвище.

Для гасіння такої пожежі слід використовувати вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Робити це необхідно на відстані не менше 1 м від електроустановки.

Читайте також: Українці можуть отримати компенсацію за придбані генератори: як це зробити

Пережити зиму з електрикою. Українці масово скуповують генератори: як правильно вибрати?





