У Міненерго визначать пріоритетні об’єкти, які першими отримуватимуть світло

Уряд доручив міністру енергетики розробити пріоритети включення електропостачання, зокрема – визначити першим пріоритетом критичну інфраструктуру.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що передбачено чотири пріоритети для подачі електроенергії.

Першими світло мають отримувати об’єкти критичної інфраструктури, наприклад – об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Другим пріоритетом є об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. За ними світло отримає бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи.

Четвертим пріоритетом визначено житловий сектор.

"Тільки після включення цих чотирьох зазначених груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими", – підсумував Шмигаль.

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З огляду на ситуацію в енергосистемі на сьогодні дефіцит залишатиметься протягом зимового сезону, заявили в Укренерго.

Дефіцит потужності в енергосистемі на 9 грудня залишається значним. Всім обленерго надали ліміти споживання електроенергії, у кількох регіонах вони перевищені, через що застосували аварійні відключення.

Причиною дефіциту є масовані атаки Росії на українську енергосистему. Ремонт потужностей ускладнився з настанням морозів.