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Банк РФ заявляє про "відкриття відділень" в "ЛНР"/"ДНР" і на окупованих територіях 2 областей

П'ятниця, 9 грудня 2022, 14:00 - Олексій Павлиш

Банк Росії заявив про "відкриття" "територіальних установ" у так званих "ЛНР"/"ДНР" і на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на дані на сайті російського регулятора.

Так, до Південного головного управління (Краснодар) "віднесли" "відділення" "по "ДНР"/"ЛНР" і Херсонській і Запорізькій області" - сюди ж раніше було "віднесено" і "відділення" по окупованому Криму.

У кінці листопада президент РФ Путін "доручив забезпечити створення" в "ЛНР" і "ДНР" територіальних установ Центробанку РФ.

Економічна правда

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