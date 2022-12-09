Банк РФ заявляє про "відкриття відділень" в "ЛНР"/"ДНР" і на окупованих територіях 2 областей
П'ятниця, 9 грудня 2022, 14:00 -
Банк Росії заявив про "відкриття" "територіальних установ" у так званих "ЛНР"/"ДНР" і на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей.
Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на дані на сайті російського регулятора.
Так, до Південного головного управління (Краснодар) "віднесли" "відділення" "по "ДНР"/"ЛНР" і Херсонській і Запорізькій області" - сюди ж раніше було "віднесено" і "відділення" по окупованому Криму.
У кінці листопада президент РФ Путін "доручив забезпечити створення" в "ЛНР" і "ДНР" територіальних установ Центробанку РФ.
Економічна правда