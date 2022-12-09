Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності

Франція 7 грудня передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Українські енергетики тримають другий фронт у цій війні з Росією - енергетичний фронт. І виклики, з якими вони стикаються - безпрецедентні. Підтримка наших міжнародних партнерів в таких умовах є дуже цінною.

І ми дякуємо Франції за підтримку та зокрема ці генератори, які допоможуть нам пройти нинішню надскладну зиму", - заявив заступник міністра Фарід Сафаров.

За словами першого радника Посольства Франції в Україні Бенжамена Роріга, Франція почала організовувати відправку гуманітарної допомоги в Україну вже в перші тижні повномасштабної війни.

Всього на сьогодні було сформовано 32 гуманітарні вантажі для України, які включають і допомогу для енергетичного сектору.

фото: міненерго

Переданий 7 грудня вантаж включає генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВА до 40 кВА.

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Це обладнання було придбане у Франції та доставлене в Україну за допомогою Механізму цивільного захисту ЄС.

Економічна правда