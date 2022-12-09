ПриватБанк відновив роботу банкоматів у звільненому Вовчанську

Державний ПриватБанк першим відновив роботу банкоматів у звільненому Вовчанську (Чугуївський район Харківської області).

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"Вовчанську громаду звільнили від російських окупантів під час контрнаступу ЗСУ у вересні. Та багато "сюрпризів" залишили після себе окупанти - мінували не лише розтяжками, але й дистанційно. Саперні бригади невтомно працювали по Чугуївському району аби відновити критичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленнію

"І хоч і досі тривають обстріли Вовчанська, а більша половина дорожнього покриття зруйнована, сьогодні відбулася перша з моменту деокупації "загрузка" банкоматів", - заявив директор Північно-Східного макрорегіонального управління Андрій Терещенко.

"Наразі ПриватБанк перший і єдиний, хто зміг доставити готівку у банкомати Вовчанська", - додав він.

Відновлена робота банкоматів Вовчанська за адресами: вул.Соборна, 68, та вул. Шевченка, 28.

Економічна правда