У Києві і області, на Дніпропетровщині і Одещині тривають екстрені відключення – ДТЕК

У Києві та Київській області, на Дніпроперовщині і Одещині зранку 9 грудня відбуваються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє компанія ДТЕК.

"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію", - йдеться у повідомленні "ДТЕК Київські електромережі".

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!", - такі повідомлення опублікували "ДТЕК Одеські електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі" і "ДТЕК Київські Регіональні Електромережі".

Економічна правда