У 2023 році ціни на авіаквитки зростуть по всьому світу: серед причин – інфляція і дорожче пальне

У 2023 році ціни на авіаквитки зростуть по всьому світу - на 12% на маршрутах Європа-Азія і на 10% - на рейсах Північна Америка-Азія.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані American Express Global Business Travel.

Азія, яка повільніше скасовувала обмеження на поїздки через Covid, готова до найбільших змін у міру зростання попиту, йдеться в моніторингу.

Відносно сильні економічні перспективи регіону також можуть підштовхнути ціни догори, дрдає American Express Global Business Travel.

Фактори підвищення тарифів у всьому світі включають інфляцію, зростання вартості палива і обмеження пропускної здатності.

"Підвищення тарифів між Європою та Азією також відображає вплив зміни маршрутів, щоб уникнути російського повітряного простору, який закритий для багатьох авіакомпаній після вторгнення в Україну. Об'їзд може збільшити тривалість польоту на три години, що призводить до збільшення споживання палива та витрат", - йдеться у звіті.

Ціни на квитки вже були підвищені ще до пандемії, яка спричинила хаос у подорожах і змусила авіакомпанії скоротити пропускну спроможність. Основні ринки, такі як США і Європа, намагалися впоратися зі сплеском попиту, коли обмеження були зняті.

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Зростання на 12% в напрямку Азія-Європа стосується тарифів економ-класу, в той час як квитки бізнес-класу на рейси між континентами, за прогнозами, зростуть в середньому на 7,6%. Тарифи Північна Америка-Азія можуть підскочити на 5,6% в бізнес-класі.

"Однією з найбільших змін будуть квитки бізнес-класу всередині Австралії, які, за прогнозами, подорожчають приблизно на 19%. У той час як попит повернувся до рівня, що існував до Covid, авіакомпанії скоротили свої потужності для вирішення таких проблем, як нестача персоналу і високі витрати на паливо, що призвело до зростання цін на квитки", - пише Bloomberg.

Оскільки в Європі також спостерігається дефіцит пропускної здатності авіакомпаній в порівнянні з попитом, очікується, що в наступному році внутрішньорегіональні авіаквитки зростуть на 6% в бізнес-класі і на 5,5% в економ-класі, повідомляє Amex GBT.

Зростання не буде таким різким в Північній Америці, де тарифи зростуть приблизно на 3% в обох класах салону. Тарифи на маршруті Північна Америка-Європа будуть на 3,7% вище, ніж в 2022 році.

У порівнянні з 2019 роком, ціни на авіаквитки економ-класу з Азії до Північної Америки зростуть майже на 23%, а бізнес-клас подорожчає приблизно на 15%.

Економічна правда