YASNO: на лівому березі Києва трохи краще зі світлом, попереду потепління – це допоможе

На лівому березі Києва ситуація з обмеженнями електроенергії стала трохи краща. Попереду потепління - це має енергетикам трохи допомогти, бо кількість локальних аварій росте щоденно.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Поганих новин немає, і це вже добре. Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому, за свідченнями колег, ситуація стала трохи краща. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити об‘єм переданої електроенергії.

І коли кажу "колеги" цього разу, тому маю на увазі енергетиків, місцеву владу і всіх, хто стосується цієї галузі. Всі працюють максимально злагоджено на результат, і це неабияк радує", - написав Коваленко.

Він додав, що попереду потепління - це має "нам усім трошки допомогти", бо кількість локальних аварій росте щоденно.

Економічна правда