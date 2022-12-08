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YASNO: на лівому березі Києва трохи краще зі світлом, попереду потепління – це допоможе

Четвер, 8 грудня 2022, 20:25 - Олексій Павлиш

На лівому березі Києва ситуація з обмеженнями електроенергії стала трохи краща. Попереду потепління - це має енергетикам трохи допомогти, бо кількість локальних аварій росте щоденно. 

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Поганих новин немає, і це вже добре. Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому, за свідченнями колег, ситуація стала трохи краща. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити об‘єм переданої електроенергії.

І коли кажу "колеги" цього разу, тому маю на увазі енергетиків, місцеву владу і всіх, хто стосується цієї галузі. Всі працюють максимально злагоджено на результат, і це неабияк радує", - написав Коваленко.

Він додав, що попереду потепління - це має "нам усім трошки допомогти", бо кількість локальних аварій росте щоденно.

Економічна правда

Київ енергетика
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