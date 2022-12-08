Tesla скорочує зміни на заводі в Шанхаї і відкладає найм нових співробітників – ЗМІ

Автовиробник Tesla скоротить виробничі зміни на своєму заводі в Шанхаї вже в понеділок і відклала прийом на роботу деяких нових співробітників - попит на електромобілі компанії в Китаї не відповідає очікуванням.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами людей, які попросили не називати їхніх імен, оскільки ця інформація не є публічною, завод буде працювати в дві зміни по 9 з половиною годин на день, у порівнянні з двома змінами по 11 з половиною годин зараз.

Відповідно до графіка, з яким ознайомилось агентство, зміна у графіку запланована на понеділок, хоча в нього можуть бути внесені деякі корективи в останній момент.

За словами джерел Bloomberg, скорочення робочих днів призведе до зменшення щомісячної заробітної плати для виробничого персоналу.

Раніше на цьому тижні агентство Bloomberg повідомило, що Tesla планує скоротити виробництво в цьому місяці на заводі в Шанхаї на всіх виробничих лініях Model Y і Model 3 приблизно на 20%.

Представник Tesla заявив, що це "неправда", що автовиробник планує скоротити виробництво, не уточнюючи деталей.

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Окремо, за словами інших джерел, процес адаптації деяких нових співробітників був призупинений.

Деякі працівники, які повинні були почати роботу в листопаді, в тому числі в акумуляторних цехах Tesla і на складальних лініях, були проінформовані компанією про те, що дати їх початку роботи будуть перенесені.

Один із співрозмовників розповів, що рекрутер Tesla сказав їм, щоб вони були готові почати роботу після китайського Нового року, який припадає на кінець січня, тому що зараз немає гострої потреби в більшій кількості робітників.

Представник Tesla в Китаї відмовився від коментарів у четвер.

Tesla наразі стикається з більш жорсткою конкуренцією з боку місцевих виробників електромобілів на найбільшому в світі автомобільному ринку.

Недавнє зниження цін і стимулюючі пропозиції свідчать про те, що попит не встигає за зростаючою пропозицією після модернізації заводу, яка збільшила потужність приблизно до 1 мільйона автомобілів на рік, пише Bloomberg.

Економічна правда