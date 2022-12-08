Ціни на нафту відновлюються після падіння до мінімумів 2022 року

Нафта відновлюється в четвер після різкого падіння, коли ф'ючерси на Brent і WTI падали до мінімумів у 2022 році - нижче 75 доларів за барель.

Про це пише Reuters.

Ціни почали відновлюватись на тлі надій, що ослаблення COVID-обмежень в Китаї відродить попит, та через ознаки того, що деякі танкери з російською нафтою були затримані після того, як нпбуло чинності обмеження цін G7.

У середу Китай оголосив про найбільш радикальні зміни в своєму рішучому режимі боротьби з COVID-19 з моменту початку пандемії, в той час як щонайменше 20 нафтових танкерів зіткнулися з затримками при переході в Середземне море з російських чорноморських портів.

Нафта марки Brent подорожчала на 69 центів, або на 0,9%, до 77,86 долара за барель до 14:45 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 1,42 долара, або на 2%, до 73,43 долара.

У середу ціни на нафту марки Brent і американську нафту досягли мінімумів 2022 року, втративши всі максимуми, досягнуті після того, як вторгнення Росії в Україну загострило найгіршу світову кризу енергопостачання за останні десятиліття і призвело до того, що нафта наблизилася до свого історичного максимуму в 147 доларів США.

Західні чиновники ведуть переговори з турецькими колегами щодо вирішення проблеми черг на танкерах, заявив в середу представник британського казначейства, після того, як 5 грудня "Велика сімка" і Європейський Союз ввели нові обмеження, спрямовані на експорт російської нафти.

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Економічна правда