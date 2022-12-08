Ахметов заявив, що він "не олігарх" і допомагає Україні "набагато більше, ніж будь-хто інший"

Найбагатший українець Рінат Ахметов не вважає себе олігархом, розкритикувавши "закон про олігархів", а також заявив, що допомагає Україні під час війни "набагато більше, ніж будь-хто інший".

Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

За даними Forbes статки Ахметова впали з 7,6 млрд доларів до 4,3 млрд доларів з моменту вторгнення РФ в Україну в лютому.

У 2012 році, до окупації РФ Криму та початку війни на сході України, де Ахметов мав численні активи, журнал оцінював його статки у 16 мільярдів доларів.

"Втрати значною мірою пов'язані з руйнуванням і захоплення Росією його широкої мережі електростанцій, металургійних заводів, вугільних шахт і сільськогосподарських підприємств. Найбільш помітними були два його величезних металургійних заводи в портовому місті Маріуполь, включаючи "Азовсталь", де українські військові тримали оборону проти військ РФ", - пише WP.

Газета нагадує, що мільярдер подав позов проти Росії на суму до 20 мільярдів доларів до Європейського суду з прав людини.

Видання поспілкувалось з більш ніж двома десятками нинішніх і колишніх українських та американських посадовців, аналітиків та інших спікерів - майже всі погодилися, що домінуюча влада олігархів в українському житті зменшилася.

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"Співрозмовники посилалися на величезні втрати від війни, зростаючий тиск з боку уряду і енергійне населення, яке більше не бажає терпіти політику минулого. Вони заявили, що це може дати Україні можливість відновити післявоєнне суспільство, яке є більш демократичним, менш корумпованим і більш економічно диверсифікованим", - йдеться у статті.

Рінат Ахметов у спілкуванні з The Washington Post через WhatsApp заявив, що також підтримує диверсифікацію економіки.

"Відповідаючи на питання про своє бачення України після війни, він закликав до "нового плану Маршалла" з сотнями мільярдів доларів інвестицій і країни, переробленої за образом і подобою Заходу, а не Росії", - пише WP.

"Мета - побудувати нову, сильну і європейську Україну, члена [Європейського Союзу], з сильними інститутами, верховенством права, чіткими антикорупційними правилами, демократичною політичною системою і справедливим ставленням до громадян", - заявив Ахметов, який відмовився від особистого інтерв'ю, але відповів на письмові запитання.

"Відносини з бізнесом повинні регулюватися цивілізованим шляхом, яким слідують всі розвинені країни, а не за допомогою популістських законів", - сказав Ахметов в інтерв'ю The Post, говорячи про "закон про олігархів".

"Ні в США, ні в ЄС немає закону про "олігархів", який би дозволяв складати незаконні списки неугодних у позасудовому порядку. Замість цього у них діє закон про лобізм", - додав він.

Ахметов також не вперше публічно не погоджується з тим, що його називають олігархом.

"Я не олігарх, - сказав він в інтерв'ю The Post. "Я ніколи не був і не збираюся бути олігархом. Я найбільший приватний інвестор, роботодавець і платник податків в Україні", - сказав він.

Ахметов заявив, що не покидав Україну з початку вторгнення РФ 24 лютого і живе в Києві.

"Він також став найбільшим в Україні приватним донором, надав військової та гуманітарної допомоги на суму понад 100 мільйонів доларів - від безпілотників до продуктів харчування. Більшість інших олігархів також голосно і публічно висловлювали свою патріотичну підтримку Україні та Зеленському.

Деякі критики кажуть, що Ахметов намагається спокутувати свої дії у 2014 році, коли він спочатку не визначився щодо своєї позиції після того, як Росія окупувалаа Крим і території на сході України. Зрештою, він підтримав Україну", - додає видання.

Відповідаючи на закиди, що він повинен робити ще більше, Ахметов сказав: "Найбільше постраждав мій бізнес. Можливо, це не зовсім скромно з мого боку, але я допомагаю набагато більше, ніж будь-хто інший, і я не збираюся зупинятися".

Економічна правда