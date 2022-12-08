У Білорусі євро виключили з кошика валют: частка російського рубля зросте до 60%

Нацбанк Білорусі виключив євро з кошика валют (з 12 грудня) - його частку замінили російським рублем.

Про це пише "Наша Ніва" з посиланням на заяву Центробанку РБ.

У Нацбанку Білорусі пояснили виключення євро з валютного кошика збільшенням обсягів зовнішньої торгівлі з РФ та Китаєм і розширенням використання валют цих країн у зовнішньоторговельних операціях, а також одночасним скороченням торгівлі з країнами ЄС та розрахунків у євро.

"У цих умовах змінилася структура торгових операцій ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа". Відбулося зростання обсягів операцій з російським рублем та їх частки в загальному обсязі операцій фондового ринку при одночасному зменшенні обсягу та питомої ваги операцій з євро", - заявили у Центробанку.

Після виключення євро з кошика валют частка російського рубля займе 60%, долара - 30%, китайського юаня - 10%.

З 15 липня 2022 року кошик валют був таким: російський рубль - 50%, долар - 30%, євро - 10%, китайський юань - 10%.

"Водночас торги євро на білоруській валютно-фондовій біржі триватимуть, а офіційний курс білоруського рубля до євро буде визначатися на основі інформації про крос-курс євро до долара на міжнародних фінансових ринках", - заявили в регуляторі.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда