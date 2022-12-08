Київрада прийняла бюджет столиці на 2023: доходи та видатки скоротили

Київська міська рада у четвер, 8 грудня, ухвалила бюджет столиці на 2023 рік, його підтримали 96 депутатів.

Про це повідомляє пресслужба КМР.

Також депутати схвалили зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки в частині 2023 року.

Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 66,3 млрд грн. Видатки – 65,6 млрд.

Для порівняння, у бюджеті на 2022 рік були заплановані доходи у сумі 69 млрд грн і видатки – 67 млрд грн.

Зазначається, що найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, з яких:

податок на доходи фізичних осіб запланували в сумі 30,6 млрд грн;

податок на прибуток підприємств становить 4,2 млрд грн (менший за показник 2022 року);

місцеві податки – 18 млрд грн;

внутрішні податки на товари і послуги – 2,6 млрд грн;

неподаткові надходження – 2,3 млрд грн.

Бюджетом передбачено фінансування:

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сфери освіти (23 млрд грн – 35% від усіх видатків);

транспорту та дорожнього господарства (12,4 млрд грн – 19 %);

соціального захисту (6,5 млрд грн – 10%);

охорони здоров’я – 6,1 млрд грн (9%);

ЖКГ – 5 млрд грн (8%);

культури і мистецтва – 1,4 млрд грн (2%);

фізичної культури і спорту – 1,2 млрд грн (2%).

"У 2023 році заходи Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки буде зосереджено на забезпеченні належної роботи критичної інфраструктури, збереженні стабільної соціальної ситуації у місті та відбудові зруйнованих об’єктів", – додали в Київраді.